Итоги лета: в программе детского кешбэка участвовали 100% детских оздоровительных лагерей НСО

Всего в летней оздоровительной кампании 2021 года в Новосибирской области приняло участие 1014 организаций, из них 57 загородных лагерей и 957 лагерей с дневным пребыванием. Общий охват детей, с учетом 75% наполняемости загородных лагерей, составил 105 701 ребенок.

Андрей Травников Губернатор Новосибирской области «Кроме необходимости соблюдения мер санитарной безопасности, было необходимо реализовать инициативу Президента России Владимира Путина о возвращении родителям части средств, потраченных на оздоровительный отдых их детей – так называемый «детский кешбэк». Я ставил задачу максимально оперативно разработать все необходимые документы и процедуры, и второе – чтобы все сто процентов детских оздоровительных лагерей Новосибирской области попали в реестр и имели возможность участвовать в этой президентской программе возврата денежных средств».

На территории региона к программе детского туристического кешбэка, старт которой состоялся 25 мая, присоединились все 100% стационарных лагерей (53 лагеря), из них 18 – самостоятельно реализовывали путевки, 3 – заключили соглашение с агрегатором и 32 – с туроператорами.

За путевки, приобретаемые гражданами после 25 мая 2021 года, кешбэк начислялся автоматически. Всего за лето получили кешбэк более двух тысяч жителей региона. Программа завершила свое действие 31 августа.

Кроме этого, вернуть свои 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, могут и те родители, которые заранее, до реализации программы кешбэка спланировали отдых детей на летние месяцы текущего года, то есть оплатили путевку в лагерь до 25 мая. В данном случае граждане подают заявление на компенсацию стоимости путевки до 20 октября текущего года через личный кабинет на портале Госуслуг.

По состоянию на 13 сентября, в министерстве труда и социального развития Новосибирской области принято к рассмотрению 753 таких заявления граждан на выплату компенсации стоимости путевок в детский лагерь, из них по 364 заявлениям принято положительное решение о назначении выплаты, в том числе по 341 заявлению выплата произведена. Общий размер выплат из федерального бюджета составил 3,4 млн рублей.

Общий объем средств на летнюю оздоровительную кампанию составил более 900 млн рублей, из них из областного бюджета – 416,9 млн рублей.