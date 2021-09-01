Налоговая в Новосибирске открывает долговой центр. Объясняем, зачем

Основная задача центра — повышение эффективности взыскания налоговой задолженности. Планируется использовать стратегию управления долгом, направленную на предупреждение образования долга и побуждение налогоплательщиков к его самостоятельному погашению.

Направления деятельности Долгового центра:

взыскание (урегулирование) задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему РФ;

инициирование процедур банкротства налогоплательщиков, а также сопровождение процедур внесудебного банкротства граждан;

проведение мероприятий по уточнению расчетных документов, отнесенных к разряду «невыясненных платежей».

Алгоритмы работы Центра будут основаны на сборе всей доступной информации о должнике и его финансово-хозяйственной деятельности, анализе этой информации и использованию индивидуального проектно-правового подхода к должнику с учетом модели его поведения.

Ставка делается на выявление скрытых должником источников взыскания, за счет которых будет погашена задолженность. Включая работу по оспариванию сделок, отчуждению имущества должника, сбору досье для привлечения виновных в сокрытии имущества должностных лиц налогоплательщика к уголовной ответственности.

Размер общей задолженности по итогам первого полугодия 2021 года составил 26,2 млрд руб. Из них:

47,7% — 12,5 млрд руб. — это задолженность юрлиц и индивидуальных предпринимателей по налогам и страховым взносам, находящаяся на разных стадиях взыскания;

42,7% — 11,2 млрд руб. — долги, которые накопили плательщики, находящиеся в процедурах банкротства;

9,6% — 2,5 млрд руб., это долги физлиц по имущественным налогам и НДФЛ.

Основная причина увеличения задолженности — ежегодный периодический рост долгов по страховым взносам, это 61% общей суммы прироста, из них большая часть — фиксированные взносы, чаще такие долги копятся у недействующих предпринимателей.

Новые методы взыскания

В Долговом центре будет опробована практика ареста прав должников на получение исполнения по обязательствам, которые возникнут в будущем, а также будущее имущество при условии его приобретения или создания должником.

За первое полугодие вынесено 76 решений о принятии обеспечительных мер на сумму 2,3 млрд руб. по неоплаченным решениям по налоговым проверкам. С апреля прошлого года налоговая обретает залоговые права на принятое в обеспечение имущество с преимущественным правом погашения долга перед другими кредиторами. С начала действия нормы залог в пользу налогового органа возник по 241 объектам на сумму 414 млн. руб.

Теперь налоговая может взыскивать долги за счет дебиторской задолженности должников. Всего на текущий момент обеспечено дополнительное поступление в бюджет в 1,8 млрд руб. За первые шесть месяцев обращено взыскание на дебиторскую задолженность 72 компаний, в бюджет поступило 220,7 млн рублей.

За счет механизма обращения взыскания на арендную плату в бюджет за полгода поступило 10,7 млн рублей. Скоро начнется обращение взыскания на право получения лизинговых платежей, платежей по договорам займа.