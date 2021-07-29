41% россиян против получения зарплаты в цифровых рублях

Результаты опроса компании HeadHunter свидетельствуют о том, что только 11% россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях. Почти каждый четвертый (41%) житель страны оказался против получения зарплаты в новой форме рубля. При этом около половины опрошенных (48%) затруднились ответить на вопрос, готовы ли они получать зарплаты в цифровых рублях.

Цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей: им можно платить и в онлайне, и в офлайне. В Банке России заявляют, что цифровой рубль не заменит наличные или безналичные варианты валюты, однако все эти варианты равноценны.