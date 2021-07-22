Из-за пандемии новосибирцам пришлось увеличить расходы на такси в восемь раз

Эксперты выяснили, что на фоне коронавирусной пандемии люди стали избегать общественного транспорта. Теперь население все чаще пользуется услугами наемных автомобилей. Это связано с безналичной системой оплаты, которую используют большинство агрегаторов и таксопарков.

Популярность такси резко возросла в январе-мае текущего года, говорится результатах совместного исследовании банка «Открытие» и компании «Росгосстрах жизнь». Текст документа приводит агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Сравнивая этот период с аналогичным периодом прошлого года, аналитики пришли к выводу, что россияне теперь тратят на услуги такси в 2,1 раза больше. При этом суммарное количество поездок по стране возросло в 1,8 раза.

При этом в городах страны ситуация сложилась по-разному. Так, например, жители Новосибирска начали передвигаться на такси в восемь раз чаще, чем в первые пять месяца 2019 года. А их расходы за этот срок увеличились в 7,8 раза.