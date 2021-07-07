Новосибирцы лидируют по объему микрозаймов – 26 миллиардов рублей за 2021 год

Микрофинансовые организации в первом квартале 2021 года выдали новосибирцам более трех миллионов онлайн-займов на общую сумму почти 26 миллиардов рублей. Это абсолютный рекорд среди регионов, сообщило сибирское управление Банка России. Каждый второй онлайн-заем в России выдали компании из Новосибирской области. Это 40% от всех денег, которые люди заняли через интернет.

Спрос на услуги микрофинансовых организаций вырос за последний год. Сами компании приложили усилия, чтобы улучшить свой сервис. «Многие компании на своих сайтах не только размещали информацию об услугах, но еще и рассказывали об основах кибергигиены, особенностях микрозаймов и правилах взаимодействия с клиентами в случае проблем с погашением долга. Онлайн-консультанты помогали разобраться с расчетами или определиться с займом», — комментирует замначальника сибирского управления Банка России Артур Музяев.

В первом квартале прошлого года объем займов в новосибирских микрофинансовых организациях был меньше в полтора раза.