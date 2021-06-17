Благосостояния новосибирских семей хватило лишь на 43 место в общероссийском рейтинге

У среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов остается чуть более 22 тысяч рублей.
Согласно рейтингу российских регионов по благосостоянию семей, который составили «РИА Новости», Новосибирская область занимает 43 место из 85. Издание подсчитало, что в нашем регионе у среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов остается 22,4 тысячи рублей, а у семьи с одним ребенком — 35,3 тысячи.
Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ. После минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми у жителей региона остается чуть более 100 тысяч рублей. Последней оказалась Кабардино-Балкарская Республика: там потенциальный возможный остаток после минимальных трат у семей с двумя детьми равен 2379 рублям. В семьях с одним ребенком — 16 тысяч рублей.
Отметим, что, по информации «РИА Новостей», в России у среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов остается 41 тысяча рублей, с одним — 53 тысячи.
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