Благосостояния новосибирских семей хватило лишь на 43 место в общероссийском рейтинге

Согласно рейтингу российских регионов по благосостоянию семей, который составили «РИА Новости», Новосибирская область занимает 43 место из 85. Издание подсчитало, что в нашем регионе у среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов остается 22,4 тысячи рублей, а у семьи с одним ребенком — 35,3 тысячи.

Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ. После минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми у жителей региона остается чуть более 100 тысяч рублей. Последней оказалась Кабардино-Балкарская Республика: там потенциальный возможный остаток после минимальных трат у семей с двумя детьми равен 2379 рублям. В семьях с одним ребенком — 16 тысяч рублей.

Отметим, что, по информации «РИА Новостей», в России у среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов остается 41 тысяча рублей, с одним — 53 тысячи.