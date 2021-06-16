Финансовая пропасть. Малообеспеченные новосибирцы не получают и 10 тысяч в месяц, а средний доход успешных граждан 68 тысяч

Доходы россиян в 2020 году составляли в среднем 35,7 тысячи рублей в месяц, однако за этой усредненной цифрой скрывается серьезное имущественное расслоение: в то время как наиболее состоятельные 20% населения получали около 82,5 тысячи рублей, малообеспеченная пятая часть россиян жила в среднем на 10 тысяч рублей в месяц.

Разница в доходах в целом по стране составила более восьми раз, однако в ряде регионов расслоение оказалось еще более существенным. По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, неравенство в доходах статистически напрямую зависит от общего благосостояния населения на конкретной территории. Более глубокое расслоение, как правило, наблюдается в регионах с высокими доходами жителей. Лидерами по неравенству стали Ямало-Ненецкий автономный округ, где разница в доходах наиболее и наименее обеспеченных граждан превысила 10 раз: от 21 тысячи у самых бедных до 215 тысяч у наиболее обеспеченных.

В Москве эта разница составила 8,74 раза: от 20 тысяч рублей в группе с наименьшими доходами до 177 тысяч в группе граждан с наиболее высокими доходами.

Новосибирская область по разнице доходов в полярных группах находится в самом начале четвертого десятка регионов. Самые малообеспеченные в регионе не получают и 10 тысяч в месяц. А в группе наиболее обеспеченных граждан средний доход составляет почти 68 тысяч рублей.

В целом на 20% самых бедных россиян приходилось лишь около 5,5% совокупных доходов населения, а на 20% самых богатых — 46,2% доходов, то есть почти половина. А еще в России отмечается сверхконцентрация благосостояния в столице при низком уровне жизни населения во множестве других регионов. Так, 42% от 5% наиболее обеспеченных россиян проживают в Москве, 8,8% — в Подмосковье, на третьем месте по концентрации богатых граждан — Санкт-Петербург, где живут 7,3% состоятельных россиян.