Новосибирцы голосуют за выплату ежемесячных пособий от государства

Социологический опрос показал, что 49% жителей нашего города поддерживают идею безусловного базового дохода. Новосибирцы считают, что пособия должны выплачиваться каждому гражданину из бюджета страны, вне зависимости от его социального статуса и наличия работы. Об этом сообщает издание BFM.ru.

Против такой концепции выступили лишь 13% горожан. Аргументы высказывались разные. Кто-то считает, что это способствует лени и безответственности. Кто-то видит в этом только повод для нового витка инфляции, который быстро обесценит пособие. А кому-то претит мысль получать деньги ни за что – вместо этого предлагается лучше подумать о достойной оплате труда. Еще 38% опрошенных затруднились с ответом и не имеют сформулированной точки зрения по этому вопросу.

Интересен и размер базового дохода, который устроил бы новосибирцев. В среднем, большинство бы были рады сумме в 26 700 рублей. Заметим, что в соседнем Красноярске опрошенные склонялись к отметке в 35 000 рублей.