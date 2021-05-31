Более 10 триллионов рублей задолжали банкам россияне, взявшие ипотеку

За последний год суммарный ипотечный долг вырос более чем на 25%.
В настоящее время россияне должны банкам более 10 трлн рублей, выданных в качестве ипотечных кредитов. За три года эта сумма выросли почти в три раза, сообщает РБК со ссылкой на доклад Центробанка.
За месяц россияне оформили более 191 тыс. кредитов на 551 млрд руб. Задолженность за месяц выросла на 2,9%, а за год – на 25,8%.
Средняя ставка по кредиту выросла до 7,3%, несмотря на это, ипотечное кредитование продолжило расти. Средний срок, на который россияне берут ипотеку, приблизился к 20 годам – он составил 237,9 месяца (19,8 года).
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