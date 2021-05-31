Более 10 триллионов рублей задолжали банкам россияне, взявшие ипотеку

В настоящее время россияне должны банкам более 10 трлн рублей, выданных в качестве ипотечных кредитов. За три года эта сумма выросли почти в три раза, сообщает РБК со ссылкой на доклад Центробанка.

За месяц россияне оформили более 191 тыс. кредитов на 551 млрд руб. Задолженность за месяц выросла на 2,9%, а за год – на 25,8%.

Средняя ставка по кредиту выросла до 7,3%, несмотря на это, ипотечное кредитование продолжило расти. Средний срок, на который россияне берут ипотеку, приблизился к 20 годам – он составил 237,9 месяца (19,8 года).