Какую сумму родители школьников собираются потратить на выпускной?

Сервис SuperJob выяснил, сколько предстоит потратить мамам и папам на выпускные своих детей. В рамках исследования аналитики опросили три тысячи родителей со всех округов страны. Как следует из результатов, выпускной для одиннадцатиклассника в среднем по стране будет стоить почти 30 тысяч рублей. При этом платье девочки-выпускницы обойдется родителям в 16,5 тысяч рублей, а костюм юноши-выпускника чуть дешевле — в 16 тысяч рублей. Сам выпускной вечер — тоже недешевое удовольствие. Чтобы заплатить за стол и развлекательные мероприятия на празднике, россиянам придется выложить в среднем 11,5 тысяч рублей.

Расходы на праздник в 11 классах оказались почти в два раза выше, чем в 9-х. В последнем случае затраты будут следующими: «Наряд на праздник по поводу окончания 9 класса родителям юношей обходится в среднем в 9500 руб. На наряды дочерей россияне потратят в среднем 10400 руб. 26% родителей мальчиков и 20% родителей девочек говорят о том, что не будут покупать специальный наряд. На организацию выпускного вечера в 9-х классах собирают в среднем 6600 руб.», – сообщают аналитики.