Снять деньги с чужой карты можно будет через QR-код

С 2022 года ряд банки начнут внедрять функцию по снятию денег в банкомате с чужой карты, сообщили изданию «Известия» в финансовых организациях. Как объясняет газета, в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другому человеку, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет.

На данный момент планы по введению подобной системы в 2022 году подтвердили изданию в банках «Открытие», УБРиР и СКБ-банк. Кромe того, начать тестирование сервиса планируют в ВТБ.