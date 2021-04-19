Скромная заначка. Новосибирцы признались, что размер финансовой подушки для комфортной жизни должен составлять 1,5 миллиона рублей

Для сравнения: в Москве озвучили сумму на 300 тысяч выше.
Россияне назвали сумму сбережений, при которой могли бы комфортно себя чувствовать. В среднем по стране желаемый размер накоплений – 1,3 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании Сбербанка, в котором приняли участие 500 тысяч человек.
Следует отметить, что аппетиты новосибирцев оказались выше среднеарифметических: жители сибирской столицы хотели бы видеть полуторамиллионную заначку. Москвичи назвали 1,8 миллиона рублей, жители Санкт-Петербурга — 1,7, Владивостока — 1,6.
Опрос показал, что большинство склонных к сбережению людей проживают в Томске, Кирове, Красноярске, Хабаровске и Саратове. Постоянно или время от времени откладывают деньги 40% респондентов. В среднем в заначку отправляют до 20% своих доходов.
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