Из-за санкций в России могут отключить системы Visa и MasterCard

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил ограничение использования платежных систем Visa и Mastercard в России. Отвечая на вопрос об их возможном отключении, представитель Кремля отметил, что различного рода санкции против России вводит множество стран. Песков отметил, что «это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процессa, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего».