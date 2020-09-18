Три новосибирские компании попали в рейтинг Forbes

Его заняла один из крупнейший российских фармацевтических дистрибьюторов «Катрен». В 2019 году выручка компании составила 233,98 миллиарда рублей. Ей принадлежат сервис Apteka.ru и аптечная сеть «Мелодия здоровья».

57 место заняла авиакомпания S7. За прошлый год она заработала 167,3 миллиарда рублей. 89 досталось крупнейшему в стране производителю металлургических углей «Сибирский антрацит» — его доход составил 125,5 миллиарда рублей. В группу входят расположенные в Новосибирской области «Сибирский антрацит» и «Разрез Восточный», а также «Разрез Кийзасский» в Кемеровской области.