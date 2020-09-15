На чем экономят новосибирские компании во время пандемии?

По его результатам, 89% компаний из сегмента малого и среднего бизнеса в Новосибирске в последние три месяца начали активно экономить. Первое, что урезали предприниматели — свои собственные зарплаты, так поступает каждый второй. 38% экономят на материалах и оборудовании, 25% — на зарплатах сотрудников, транспорте и кредитах. Трем из четырех компаний удалось договориться о снижении арендной платы, 28% переехали в офис меньшей площади. У каждого десятого предпринимателя сотрудники несколько дней работают по «удаленке», 8% отказались от офиса и распродали вещи.