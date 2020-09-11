Минпромторг открывает «Школу торговли» для новосибирских предпринимателей

«Сезон наших образовательных мероприятий возобновился с наступлением осени. Акцент предстоящего образовательного проекта сделан на интернет-торговлю, поскольку такой формат получил особую востребованность в период ограничений, связанных с распространением корорнавируса. Около 150 товаропроизводителей смогут узнать тренды интернет-торговли, особенности работы с маркетплейсами. Особой ценностью образовательного проекта, как и всегда, станет живое общение с представителями отрасли — действующими руководителями предприятий торговли, успешно реализующих товары в режиме онлайн», — рассказал о проекте министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Обучение в Школе торговли бесплатное, оно стартует 1 октября. В этот день состоится круглый стол «Ритейл 2020: тренд на развитие e-commerce», на котором обсудят вопросы изменения темпов роста рынка, распределение тренда по группам товаров, развитие онлайн-торговли во FMCG, краткосрочные и долгосрочные возможности для производителей. Для участия необходимо подать заявку на сайте проекта, регистрация уже открыта.