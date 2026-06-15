Всегда горит зеленый: для новосибирских водителей усовершенствовали интеллектуальную транспортную систему

Навигатор теперь подсказывает водителям Новосибирска оптимальную скорость для проезда светофоров. Это стало возможным благодаря совместному проекту министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с компанией 2ГИС.

Новая функция «Зелёная волна» впервые запущена в картографических сервисах. Она подбирает оптимальную скорость, чтобы проехать серию светофоров на зелёный без остановок, оставаясь в пределах разрешенной ПДД скорости на участке.



«Запуск новой функции стал логичным этапом развития интеллектуальной транспортной системы, которая реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Данные предоставляются Центром организации дорожного движения, подведомственным минтрансу региона. Ранее совместно с 2ГИС внедрили функцию таймеров сигналов светофоров, теперь сервис показывает не только, сколько времени осталось до смены сигнала, но и оптимальную скорость движения на заданном маршруте. Всё это позволяет оптимизировать транспортный поток таким образом, чтобы автомобилистам было комфортно добираться из одной точки города в другую», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



Чтобы поймать «Зелёную волну», необходимо активировать функцию на панели в сервисе. Навигатор автоматически синхронизирует движение с ближайшими светофорами. Если придерживаться рекомендованной скорости, новая функция навигатора значительно повысит шанс проехать перекрёстки с меньшим числом остановок на красный сигнал светофора.