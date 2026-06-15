Всегда горит зеленый: для новосибирских водителей усовершенствовали интеллектуальную транспортную систему

Благодаря новой функции «Зеленая волна» подбирается оптимальная скорость, позволяющая проехать серию светофоров на зеленый без остановок. Как это работает?
Навигатор теперь подсказывает водителям Новосибирска оптимальную скорость для проезда светофоров. Это стало возможным благодаря совместному проекту министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с компанией 2ГИС.
Новая функция «Зелёная волна» впервые запущена в картографических сервисах. Она подбирает оптимальную скорость, чтобы проехать серию светофоров на зелёный без остановок, оставаясь в пределах разрешенной ПДД скорости на участке.
«Запуск новой функции стал логичным этапом развития интеллектуальной транспортной системы, которая реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Данные предоставляются Центром организации дорожного движения, подведомственным минтрансу региона. Ранее совместно с 2ГИС внедрили функцию таймеров сигналов светофоров, теперь сервис показывает не только, сколько времени осталось до смены сигнала, но и оптимальную скорость движения на заданном маршруте. Всё это позволяет оптимизировать транспортный поток таким образом, чтобы автомобилистам было комфортно добираться из одной точки города в другую», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Чтобы поймать «Зелёную волну», необходимо активировать функцию на панели в сервисе. Навигатор автоматически синхронизирует движение с ближайшими светофорами. Если придерживаться рекомендованной скорости, новая функция навигатора значительно повысит шанс проехать перекрёстки с меньшим числом остановок на красный сигнал светофора.
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