В Новосибирске станет больше платных парковочных мест — где они расположатся?

Парковочные места будут организовывать с учетом интенсивного трафика.
В Новосибирске расширяют платное парковочное пространство. Число платных парковочных мест в центральной части города увеличится более чем на 500 машино-мест. Они заработают в декабре, размер оплаты будет определен для каждого участка.
«Стихийные парковки на обочинах – это в первую очередь риски и угрозы безопасности, а также неудобства для участников дорожного движения и пешеходов. Развитие парковочного пространства – одна из эффективных мер, которые позволяют упорядочить транспорт на улицах и решить часть этих проблем. Сейчас у нас 808 платных парковочных мест, продолжаем расширять зоны цивилизованной парковки», – сообщил мэр Максим Кудрявцев.
Парковочное пространство организовано с учетом интенсивного трафика. Для более эффективного использования территории на разных участках применена комбинированная схема: машины можно будет ставить как параллельно проезжей части, так и под углом («градусная» парковка).
На карточках обозначены муниципальные парковки, которые начнут работу в платном режиме до конца 2025 года. На всех перечисленных участках предусмотрены места для инвалидов.
Обустройство парковок завершается, на большинстве участков выполнена установка знаков и нанесена дорожная разметка. Ожидается поставка фото-видеокомплексов для патрульного автомобиля, рассказал начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александр Стефанов.
