В Новосибирске станет больше платных парковочных мест — где они расположатся?

В Новосибирске расширяют платное парковочное пространство. Число платных парковочных мест в центральной части города увеличится более чем на 500 машино-мест. Они заработают в декабре, размер оплаты будет определен для каждого участка.

«Стихийные парковки на обочинах – это в первую очередь риски и угрозы безопасности, а также неудобства для участников дорожного движения и пешеходов. Развитие парковочного пространства – одна из эффективных мер, которые позволяют упорядочить транспорт на улицах и решить часть этих проблем. Сейчас у нас 808 платных парковочных мест, продолжаем расширять зоны цивилизованной парковки», – сообщил мэр Максим Кудрявцев.