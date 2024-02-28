Какие подержанные автомобили чаще всего покупают новосибирцы?

Honda Stepwgn, Toyota Camry и Nissan Note — в топ-3 самых популярных подержанных авто среди новосибирцев. Об этом сообщил РБК Новосибирск со ссылкой на Авто.ру.

Рейтинг был составлен с опорой на данные о количестве снятых с публикации объявлений за месяц. В списке учитывались машины в возрасте от 3 до 10 лет.

В январе этого года эти марки продавались в среднем меньше, чем за восемь недель. Honda Stepwgn в среднем продавалась за 52 дня. В январе были куплены 132 такие машины. Её средняя цена составила 1,7 млн рублей. Следом идет Toyota Camry: в январе было закрыто 103 объявления с такими машинами. Средняя цена Toyota составила 2,7 млн рублей. На третьем месте — Nissan Note: среднем его продавали за чуть более 1 млн рублей. За месяц продали 93 таких авто.

Эксперты сообщают, что Toyota Camry почти всегда лидирует в пятерке самых популярных машин. А Honda и Nissan популярны у новосибирцев по причине правого руля.