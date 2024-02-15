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Объем автокредитов в Новосибирской области вырос на 112% в конце прошлого года

В декабре 2023-го новосибирцы набрали автокредитов более чем на 1,7 млрд рублей.

pixabay.com

В декабре прошлого года новосибирцы взяли оформили автокредиты на общую сумму более 1,7 млрд рублей. Это на 112% больше относительно показателей декабря 2022 года. Об этом пишет «РБК Новосибирск» со ссылкой на информацию Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Средний чек автокредита составил 1,66 млн руб. (+38% к прошлому году).

Новосибирская область заняла 14 место по объему автокредитов, выданных в декабре, среди всех регионов страны. На первом месте расположилась Москва с показателем в 10 млрд рублей (+92% к декабрю 2022 года). В целом по России количество выданных автокредитов увеличилось на  57%.

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