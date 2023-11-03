В Новосибирской области развивают инфраструктуру для электрокаров

В Новосибирской области с 2019 года расширяется сеть электрических зарядных станций. Правительство региона поддерживает энергетические компании, занимающиеся развитием инфраструктуры для электромобилей, – в планах следующего года предоставление им бюджетных субсидий.

Новую электрическую зарядную станцию под брендом «Сибирь заряжает» открыли в городе Новосибирске. Участие в мероприятии принял заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Он напомнил, что для стимулирования развития сегмента электромобилей и зарядной инфраструктуры Минэкономразвития России совместно с Минэнерго, федеральными ведомствами и фондами подготовило ряд мер господдержки, в частности, программы субсидирования создания ЭЗС.



«Правительством Новосибирской области подана заявка на получение федеральных субсидий для софинансирования строительства электрических зарядных станций в нашем регионе. Со следующего года мы планируем поддерживать компании, занимающиеся строительством зарядных станций, средствами из регионального и федерального бюджетов», – прокомментировал Сергей Сёмка.



В настоящее время в Новосибирске, Болотном, Черепаново установлено более 33 ЭЗС. До конца 2023 года сеть электрических зарядных станций «Сибирь заряжает» в городе Новосибирске будет насчитывать 40 пунктов в 8 районах города. В 2024 году планируется довести их количество до 80.



Как рассказал исполнительный директор Сибирской генерирующей компании Павел Барило, проект размещения ЭЗС на центральных тепловых пунктах в Новосибирске – часть стратегии СГК по развитию придомовой инфраструктуры для электромобилей. Бренд «Сибирь заряжает», под которым будет работать сеть ЭЗС в Новосибирске – это открытое объединение организаций, желающих развивать электромобильную инфраструктуру, положительно влиять на экологическую обстановку в регионе. На сегодняшний день в Новосибирске в объединении «Сибирь заряжает» присутствуют все ведущие энергетические компании: Сибирская генерирующая компания, Региональные электрические сети, Новосибирская городская сетевая компания, электросетевая компания СЭТ-54.