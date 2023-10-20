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Всплеск продаж электрокаров зафиксирован в Новосибирской области

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Самой востребованной моделью в нашем регионе названа Zeekr 1.

pxhere.com

По сравнению с прошлым годом продажи электрокаров в Новосибирской области выросли на 500%.

Эксперты проанализировали статистику с июля по сентябрь 2023 года. По сравнению со вторым кварталом рост составил 35,9%. Наиболее популярная модель в нашем регионе — Zeekr 1, на которую пришлось 15,6% продаж.

На втором месте по востребованности — модель Nissan Leaf с долей рынка в 12,8%. Бронза рейтинга электрокаров — у Avatr 11 с показателем продаж в 5,1%

Средняя цена электрокаров с пробегом в России в сентябре этого года составила 4 миллиона 423 тысячи рублей.

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