Синоптики рекомендуют новосибирским автолюбителям «переобуться» в зимнюю резину

Синоптики предупреждают новосибирских автомобилистов о скором ухудшении погоды. На следующей неделе ожидается значительное понижение температуры и мокрый снег.

Вместе с синоптиками сменить летние шины на зимние советует водителям Госавтоинспекция Новосибирска: «Ожидается понижение температуры и осадки в виде мокрого снега, в результате чего на отдельных участках дорог возможно образование наледи».

Первый снег в Новосибирске прогнозируют 23 октября. Город накроет пасмурная погода и похолодание до −2.

К замене резины следует приступить уже сейчас. Вместе с этим стоит проверить заряд аккумулятора и работу стеклоочистителей.