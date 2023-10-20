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Синоптики рекомендуют новосибирским автолюбителям «переобуться» в зимнюю резину

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Уже на следующей неделе новосибирцев ждет ощутимое похолодание и мокрый снег.

pxhere.com

Синоптики предупреждают новосибирских автомобилистов о скором ухудшении погоды. На следующей неделе ожидается значительное понижение температуры и мокрый снег.

Вместе с синоптиками сменить летние шины на зимние советует водителям Госавтоинспекция Новосибирска: «Ожидается понижение температуры и осадки в виде мокрого снега, в результате чего на отдельных участках дорог возможно образование наледи».

Первый снег в Новосибирске прогнозируют 23 октября. Город накроет пасмурная погода и похолодание до −2.

К замене резины следует приступить уже сейчас. Вместе с этим стоит проверить заряд аккумулятора и работу стеклоочистителей.

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