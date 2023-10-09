Паркоматы, переставшие работать из-за санкций, демонтируют в Новосибирске

Издание «РБК Новосибирск» сообщает, что мэрия города намерена демонтировать паркоматы на 13 муниципальных парковках.. Ранее эти паркоматы прекратили работу из-за санкций Евросоюза.

Паркоматы на новосибирских муниципальных парковка были произведены французской компанией Flowbird S.A.S. Она присоединилась к санкциям против России и перестала обслуживать программное обеспечение по всей территории РФ.

В сложившейся ситуации водители могут оплатить место на парковке другими способами: с помощью мобильного приложения «Горпарковки», на сайте parking-54.ru или отправив СМС на короткий номер 9878.

Кроме того, на сайте и в мобильном приложении есть функция постоплаты, когда водитель может заплатить за парковку в течение действующих суток.