Продажа новых «легковушек» в России увеличились на 152%

По итогам июня этого года в России продажи новых легковых автомобилей увеличились на 152%, сообщает Forbes со ссылкой на исследование аналитического агентства «Автостат».

В июне было продана 82 407 машин. В целом за первое полугодие 2023-го продано 401 566 новых легковых авто, что на 14% больше, чем за шесть месяцев 2022 года. Около 30% продаж пришлось на марку Lada (за полгода в стране купили 143 618 автомобилей Lada).

Кроме того, в рейтинг популярности вошли сразу пять китайских марок: Chery (10 081 машина), Haval (8278), Geely (6903), Changan (3490) и Omoda (3354).