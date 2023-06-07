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Держись, шофер! Инструктаж для водителей в жару от Госавтоинспекции Новосибирской области

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Одна из главных рекомендаций — отложить дальние поездки «до лучших времен».

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В Госавтоинспекции Новосибирской области дали рекомендации водителям по управлению автомобилем в жару, сообщают «Вести Новосибирск». Правоохранители подчеркивают, что повышенная температура несет в себе ряд опасностей для автомобилистов.

В жаркие дни водителей призывают воздержаться от дальних поездок. Впрочем, и преодоление коротких расстояний требует от новосибирцев придерживаться определенных мер предосторожности:

- необходимо проверить техническое состояние автомобиля, работу системы кондиционирования, электронику и аккумулятор;

- внимательно следить за состоянием здоровья, и при малейшем головокружении, слабости, головной боли остановиться;

- из-за жары возможны резкие перепады давления, а значит, нужно иметь при себе соответствующие медикаменты;

- ни в коем случае в жаркую погоду не оставлять в салоне транспорта детей и домашних животных.

Также ПДД запрещают водителю управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, поскольку это ставит под угрозу безопасность движения. В связи с этим, при утомлении нужно тут же прекратить движение и возобновить его только после нормализации своего состояния.

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