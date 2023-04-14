В России отмечается значительный рост автокредитования

Согласно расчетам, в марте выдачи автокредитов в России превысили 94 млрд рублей, что почти на 20% выше результата февраля, пишет НДН.инфо. Всего по итогам первого квартала на покупку автомобилей физлица получили в банках около 250 млрд рублей. Это примерно на четверть превосходит итоги января-марта прошлого года и на 8% — рекордного 2021 года.

ВТБ за январь-март этого года выдал около 18,2 тысячи автокредитов более чем на 22 млрд рублей, что по объему почти в 1,5 раза превысило итоги аналогичного периода 2022 года. Только в марте-2023 выдачи составили более 8,7 млрд рублей. Это на 35% больше, чем результат банка в феврале и выше среднерыночной динамики за март.

Клиенты банка в СФО в первом квартале получили более 1,2 тысячи кредитов на покупку автомобилей на общую сумму около 1,4 млрд рублей, что на 70% больше год к году. Среди регионов Сибири максимальный объем кредитов был выдан в Красноярском крае (375 млн рублей), на второй строчке — Иркутская область (245 млн), на третьей — Новосибирская область (230 млн).

Средняя сумма одного автокредита в Сибири по итогам квартала составила 1,1 млн рублей.

«В условиях ограниченного выбора новых автомобилей на российском рынке высокую долю в выдачах кредитов по-прежнему занимают транспортные средства с пробегом. В январе-марте машины на вторичном рынке приобрели 60% наших клиентов, — сообщил начальник управления партнёрских продаж авто, вице-президент банка Владимир Высоцкий. — Наибольший интерес заёмщики проявляли к маркам Kia, Hyundai и Lada, а средний возраст приобретаемого авто составил 7,2 года. Мы ожидаем, что по мере расширения ассортимента брендов новые транспортные средства начнут отвоевывать свои позиции и рынок будет возвращаться к сбалансированным значениям».