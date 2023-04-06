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Новосибирская область попала в десятку российских регионов с самым доступным бензином

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Нашему региону досталось шестое место «бензинового» топа.

pxhere.com

Новосибирская область оказалась на шестом месте рейтинга российских регионов с самым дешевым бензином. Топ составили аналитики портала «Промрейтинг» на основе информации Росстата.

Согласно опубликованному топу, средняя цена литра бензина в Новосибирской области в феврале этого года составила 47,61 рубля. По сравнению с январем наш регион поднялся на одну позицию, обогнав Томскую область, где бензин сейчас стоит в среднем 47,62 рубля.

Золото рейтинга — у Республики Коми, где литр бензина обходится потребителю в 44,94 рубля. На второй и третьей строчке соответственно расположились Алтайский край (45,9 рубля за литр) и Ямало-Ненецкий автономный округ (46,15 рубля за литр).

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