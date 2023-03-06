Какое место в рейтинге доступности бензина заняла Новосибирская область?

Новосибирской области не удалось войти в топ-25 регионов, жители которых могут позволить себе приобрести больше 1000 литров бензина марки АИ-92 на свою среднемесячную зарплату. Такой рейтинг составили в РИА Новости.

По данным исследования, в 2022 году и начале 2023 года в России цены на бензин были стабильными с тенденцией к снижению. В марте-июне 2022 года цена автомобильного топлива ежемесячно снижалась, а в июле, октябре и декабре рост цен был нулевым, отмечают эксперты. К январю 2023 года бензин марки АИ-92 в целом по стране за весь год подешевел по сравнению с январем 2022 года на 0,9%.

Стоимость литра бензина марки АИ-92 в январе таким образом в среднем по стране составила 41 рублей 18 копеек. И среднестатистический россиянин мог позволить себе купить 1166 литров топлива. Но по регионам эта картина крайне неравномерна и возможности жителей региона лидера — Ямало-Ненецкого АО — и аутсайдера — Ингушетии — отличаются в 4,5 раза.

Жителю ЯНАО при стоимости бензина 41 рубль 88 копеек хватит его среднемесячной зарплаты на 2685 литров топлива, в то время как житель Ингушетии при стоимости литра бензина 48 рублей 22 копейки сможет заправить только 586 литров топлива.

В стране всего лишь два региона, жители которых могут позволить себе приобрести больше 2000 литров бензина. Помимо ЯНАО, это Москва. В столице при стоимости 92-го бензина 47 рублей 69 копеек местные жители могут купить на чистую среднемесячную зарплату 2219 литров топлива.

Регионов, где доходов хватит на 1000 литров бензина и больше, всего в стране 25, включая соседей Новосибирской области по СФО — Красноярский край, Иркутскую, Кемеровскую, Томскую области и Хакасию.

Новосибирский регион в это число не вошел, оказавшись на 30-м месте списка. При стоимости топлива в 45 рублей 81 копейку местные жители могут себе позволить 982 литра бензина.