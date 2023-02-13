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За счет материнского капитала можно будет приобрести автомобиль?

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Государственная дума РФ рассмотрит соответствующий законопроект.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, по которому средства материнского капитала можно будет потратить на приобретение автомобиля, сообщает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

В соответствии с предложенной инициативой, граждане смогут потратить «средства материнского капитала на приобретение автомобиля, используемого для перевозки пассажиров и имеющего не более восьми пассажирских мест». Купленная за счет маткапитала машина будет оформлена в собственность матери ребенка или детей. При этом продать или «избавиться» иным способом от покупки будет невозможно в течение трех лет с момента регистрации авто.

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