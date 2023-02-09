Аналитики выяснили, насколько вежливы новосибирские водители

Водителям и пешеходам из мегаполисов России предложили оценить уровень вежливости на дорогах в их городах. Опрос проводил сервис Superjob. Водители Новосибирска поставили своим «коллегам» средние 3 балла (столь же низкая оценка только у водителей Уфы и Нижнего Новгорода), а пешеходы — 2,7 (все так же плохо только в Казани).

В топе «по версии пешеходов» лидируют Москва (3,5), Петербург (3,4) и Краснодар (3,3). При этом «версия автовладельцев» существенно отличается. Больше всего довольны друг другом водители в Красноярске (3,7), Екатеринбурге (3,6), Москве, Петербурге и Самаре (по 3,4).

Эксперты отмечают, что пешеходы чаще всего обращают внимание на соблюдение скоростного режима и правил парковки в городе, готовность пропускать переходящих улицу на зебре и переходах, оборудованных светофорами для пешеходов, а также аккуратность вождения во время дождей и слякоти.

Автолюбителям в свою очередь больше всего не нравятся рискованные перестроения, шоферы, которые не пользуются «поворотниками», фанаты громкой музыки, не слышащие сигналов других водителей, а также слишком медлительные участники дорожного движения.