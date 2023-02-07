Более чем на 60% сократились продажи автомобилей на российском рынке

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала январскую статистику продаж автомобилей в России. По итогам месяца продажи упали на 63,1%.

Количество проданных авто в январе составило 32,5 тысяч штук. Более половины всех проданных машин — модели марки Lada.

Эксперты отмечают, что январь зачастую оказывается сезоном низких продаж машин, но в этом году снижение особо заметно из-за кризиса предложений. Стабильные поставки новых машин есть лишь у отечественных и китайских брендов, а запасы авто из Европы, Японии и Кореи в РФ уже заканчиваются.

Модели АвтоВАЗа заняли 53,7% от общего объема продаж. Количество проданных авто бренда упало всего на 3%, в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.