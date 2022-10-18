За какой срок житель Новосибирской области может накопить на б/у авто?

Эксперты выяснили, в каких регионах РФ можно быстрее всего накопить на машину. Результаты исследования приводит РИА Новости. По данным издания, на данный момент новое авто в среднем можно купить за 2,3 миллиона рублей, а стоимость подержанного составляет порядка 1,2 миллиона рублей.

«Предполагалось, что на покупку автомобиля ежемесячно откладывается 50% от зарплаты, накопления весь срок не тратятся и размещены на вкладе по ставке на уровне 7,5%, а проценты капитализируются каждый месяц», — комментируют аналитики.

Минимум времени потребуется жителям Чукотки — 3,7 года на новый транспорт и 2,2 на бывший в употреблении. Для сравнения, среднестатистическому жителю Москвы (6-е место) нужно будет копить 4,7 года, чтобы купить авто от производителя. И 2,7 года — чтобы собрать деньги на подержанную машину.

В среднем же по стране срок накопления на новый автомобиль составляет 7,6 года, а на б/у — 4,5 года.

Новосибирская область заняла по данному показателю 32-е место в стране. Это пятый результат по Сибири — после Красноярского края, Иркутской области, Кузбасса, Томской области и Хакасии.

Для покупки новой машины новосибирцу необходимо будет откладывать половину зарплаты в течение 8,2 года. Копить на б/у транспорт придется 4,9 года.