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С 30 сентября «Сибуправтодор» начинает усиленный режим работы по содержанию дорог

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Эксперты рекомендуют автолюбителям незамедлительно поставить зимние шины.

pxhere.com

«Сибуправтодор» с 30 сентября начнет усиленный режим работы по содержанию дорог в трех сибирских регионах. Автолюбителям советуют оперативно поменять шины на зимние.

Решение принято из-за плохой погоды – ранений снег вынудил дорожные службы уже сейчас начать очистку дорог от снега. Не участках трасс Р-254 «Иртыш» в Татарском районе, Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе и на Северном обходе Новосибирска рабочие уже провели противоголедную обработку.

«Рекомендуем автомобилистам вовремя заменить летние шины на зимние, просим соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, не препятствовать работе дорожной техники», – рассказали в «Сибуправтодоре».

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях в ближайшие дни погода будет только ухудшаться. Синоптики ожидают мокрый снег, снег с дождем и ветер до 15 метров в секунду. Все это может вызвать на дорогах гололед.

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