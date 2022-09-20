Новосибирцы рассказали, насколько они честны при продаже автомобилей

Больше половины россиян сознались в том, что им приходилось обманывать и «немного недоговаривать» при продаже автомобилей. 40% заявили, что всегда продавали машины честно, свидетельствуют результаты опроса drom.ru.

В нашем регионе нечестных продавцов чуть больше — почти 11% прямо сказали, что обманывали, а 51,4% выбрали вариант «Не обманывать, а немного недоговаривать». Без хитростей продавали машины чуть меньше 38% новосибирцев.

Самым честным регионом, участвовавшим в опросе, оказался Пермский край. Здесь в откровенном обмане признались только 1,6% опрошенных. А 54% заявили, что продавали честно.