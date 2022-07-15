Сколько времени новосибирские автовладельцы тратят на дорогу до работы?

Путь новосибирца от дома до работы на автомобиле в среднем занимает 27 минут 37 секунд. Это третий по продолжительности показатель в стране после Москвы и Петербурга.

Петербургские автомобилисты, к слову, тратят на дорогу до офиса лишь немногим больше — 28 минут 43 секунды. В Москве же, чтобы доехать до рабочего места на машине, потребуется 32 минут 37 секунд.

Эта информация приведена в совместном исследовании 2ГИС и «Работа.ру». Аналитики изучили данные о четырех миллионах поездок, которые жители городов-миллионников совершали из дома на работу за последние 12 месяцев.

Отдельно эксперты подсчитали, сколько времени у них уходит, чтобы доехать до работы на общественном транспорте. Здесь новосибирцы, напротив, оказались в числе самых быстрых — 34 минуты 18 секунд. Для сравнения: жители Петербурга, которые пользуются услугами общественного транспорта, добираются до работы за 41 минуту 28 секунд, а москвичи — за 46 минут 36 секунду.