10% новосибирских водителей купили себе права

Каждый десятый опрошенный автомобилист из Новосибирской области купил себе водительские права. Такой вывод по итогам исследования сделала команда автомобильного портала «Дром».

Эксперты провели анонимный опрос среди автолюбителей и выяснили, сколько из них приобрели свои удостоверения. В Новосибирской области таких обнаружилось 10%, а в целом по стране — 9%.

«Больше всего автолюбителей, которые купили права, ездит сейчас по дорогам Москвы и Петербурга — около 14%. В Хакасии, Якутии и в Камчатском крае таких водителей меньше всего. Порядка 4% автолюбителей этих регионов ответили, что покупали свое водительское удостоверение», — отмечается в исследовании.

Кроме того, аналитики узнали у новосибирцев, с какого раза они смогли сдать практический экзамен по вождению. Первая попытка была удачной у 55% опрошенных, со второго раза прошли экзамен 19%, а с третьего — 9%.

Четыре и более попыток понадобились 6% водителей, а «завалили» или пока еще не сдавали практический экзамен в ГИБДД 1% опрошенных.