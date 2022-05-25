18+
  • Образ жизни
  • Авто
  • News
Авто

В Новосибирске упала стоимость иномарок

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

В мае снизились цены на японские праворульные авто с побегом, сообщает «Интерфакс».

В мае на новосибирском авторынке снизилась стоимость подержанных японских праворульных машин, сообщает «Интерфакс».

Речь идет об авто, которые привозятся с торгов на вторичную перепродажу в России. Цена на авто складывается из стоимости при покупке на торгах, затрат на транспортировку, включая дилерскую комиссию и таможенные госпошлины.

Так, пятилетняя Toyota Corolla Fielder с полуторалитровым агрегатом на японском рынке продается на 50% дешевле конечной стоимости. Оставшуюся часть суммы набегает за счет пошлины.

За модель с 0,7-литровым агрегатом госпошлина составляет 89 тысяч рублей, а уже с 2-литровым — 464 тысяч рублей.

Для сравнения: цена на хэтчбек Honda Fit с 1,3-литровым агрегатом 2018 года производства упала с 916 тысяч рублей до 832 тысяч рублей. 5-летний минивэн Honda Stepwagon с передним приводом, полуторалитровым мотором и автоматической коробкой передач в мае предлагается за 1 млн 330 тысяч рублей вместо 1 млн 492 тысяч рублей в феврале.

На формирование цен влияет и снижение покупательской активности, а также спроса именно на праворульные авто. Кроме этого, с марта подержанные машины на аукционах в Японии начали дешеветь после ухода российских покупателей и подорожания морских перевозок.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: