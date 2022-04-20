Какой срок потребуется новосибирцу, чтобы накопить на авто с пробегом?

Жителю Новосибирской области в среднем понадобится в течение трех лет откладывать половину месячного дохода, чтобы приобрести автомобиль с пробегам. К таким выводам пришли аналитики сайта Дром.

Средняя стоимость подержанного автомобиля в нашем регионе в этом году достигла 830 тысяч рублей при средней зарплате в 46,3 тысяч рублей в месяц.

«Таким образом, при средней заработной плате, откладывая половину дохода, накопить на б/у машину получится не раньше, чем через 3 года, — сообщают эксперты, — При этом относительно прошлого года средняя стоимость б/у автомобилей в регионе увеличилась на 42%, а зарплата выросла всего на 14%».

Еще пять лет назад накопить на б/у машину можно было за два года.