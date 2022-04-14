Этим летом 65% новосибирцев планируют ездить на старой резине

Аналитики цифровой платформы «Мой_Сервис Авто» (партнер СК «Росгосстрах») провели исследование и выяснили, что 37% новосибирцев готовы потратить в 2022 году на новый комплект шин от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. При этом, каждый третий рассчитывает потратить от 30 до 50 тыс. Новосибирцы рассматривают возможность покупки резины «с рук». Так, 75% респондентов готовы заплатить за такой комплект до 15 тыс. рублей.

Почти 34% новосибирцев отмечают, что цены на новую импортную резину сильно выросли, при этом 13% говорят о дефиците резины определенных брендов. Среди тех, кто планирует покупку новых шин в текущем году, 42% жителей нашего города рассматривают приобретение отечественного продукта. Европейские бренды шин интересуют почти половину автовладельцев, китайскую резину готовы приобрести лишь 4%.

Когда речь заходит о смене резины, 44% опрошенных отмечают, что отложили обновление до конца апреля – начала мая. Каждый третий новосибирец рассчитывает успеть произвести замену в ближайшее время. Чаще всего жители Новосибирска выбирают комплект шин в специализированном офлайн-магазине (41%), каждый третий обращается в автосалон, а 22% отметили, что планируют искать шины на маркетплейсах.

По информации платформы «Мой_Сервис Авто», большинство новосибирцев (67%) хотели бы делегировать шиномонтаж квалифицрованным помощникам, если это будет стоить недорого. Автовладельцы готовы платить за такую услугу от 1 тыс. до 3 тыс. рублей».

Среди наиболее частых опасений жителей Новосибирска при замене шин можно выделить проблемы с балансировкой колес (20%), слишком большой износ шин (33%), необходимый ремонт резины (15%) и дисков (16%)».