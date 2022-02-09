Новосибирцы будут сообщать о нарушителях ПДД через портал Госуслуг?

Аналитики автомобильного портала «Дром» провели исследование и выяснили, что 72% опрошенных новосибирцев готовы жаловаться на нарушителей правил дорожного движения, если такая функция появится на Госуслугах. Из них 37% сказали, что согласны ябедничать на водителей, если «их не будут дергать лично».



28% новосибирцев отказались доносить на автолюбителей. 21% респондентов назвали это «стукачеством», 7% заявили, что им просто лень делать это.



В целом по России примерно 67% граждан готовы заявлять о безответственных водителях. Больше всего хотят бороться с ними в Петербурге и Москве (80% респондентов признались, что будут жаловаться на других автолюбителей). Меньше всего желающих быть «стукачами» в Забайкалье, Амурской области и Бурятии.