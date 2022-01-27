46% новосибирцев решили отложить покупку авто в 2022 году

Подавляющее большинство новосибирцев (78%) не планируют покупать машину в 2022 году. При этом 46% автолюбителей региона хотели бы приобрести авто, но откладывают сделку из-за высоких цен. Таковы результаты опроса, проведенного автомобильным сайтом «Дром».

На покупку личного транспорта настроены только 22% респондентов. При этом 17% будут брать подержанный автомобиль и только 5% рассчитывают на покупку новой машины. Такой расклад полностью совпадает со средней по стране ситуацией на автомобильном рынке.

Причина такого поведения потребителей проста — рекордный рост цен и дефицит предложения. Эксперты при этом не видят никаких предпосылок для изменения ситуации в этом году.

«Мы полагаем, что в 2022 году стоимость новых авто увеличится на 15-20%, а то и больше, подержанные прибавят в цене около 25%, — прокомментировали в «Дроме». — В таких условиях будет постепенное снижение спроса, большинство автолюбителей предпочтут не менять своего железного коня».