Новосибирская область оказалась в числе регионов с высокими темпами роста цен на бензин

Новосибирская область оказалась лишь на 29 месте в рейтинге регионов по доступности бензина для населения. Среднестатистический новосибирец может позволить себе на месячную зарплату 859 литров 92-го бензина, подсчитали РИА Новости.

Наш регион входит в десятку субъектов РФ с самым недорогим бензином марки АИ-92, однако по темпам роста его стоимости НСО занимает 12 место по стране. За десять месяцев 2021-го самый ходовой бензин подорожал в регионе на 8,8%. Это меньше, чем в Иркутской области и Крыму (+10,2%), на Алтае (12,6%), Чечне (13,2%) и особенно Туве (18,9%), но больше, чем в Санкт-Петербурге (4,8%), Свердловской области (5,6%), Татарстане (5,8%), Москве (6,6%).

Цены на бензин в Новосибирске продолжают расти. По данным Новосибирскстата, с 6 по 13 декабря, дизельное топливо и бензин марок АИ-92 и АИ-95 выросли в цене еще на 0,1%.