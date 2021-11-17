Более трети новосибирцев садились за руль пьяными

Автомобильный портал «Дром.ру» провел опрос на тему нетрезвой езды. Эксперты узнали, какая доля пользователей пренебрегала правилами дорожного движения и садилась за руль в нетрезвом виде. Так, в нашем регионе насчитали 38% нарушителей.

Именно такой процент опрошенных жителей Новосибирской области признался в хотя бы единичном управлении машиной, будучи пьяным. Остальные 62% утверждают, что всегда водят трезвыми.

В категории «пьющих автомобилистов» 26% рассказали, что водили после употребления спиртного, но это было давно. Есть и те, для кого пьяная езда носит систематический характер. Так, периодически подшофе машину водят 6% респондентов. Еще 6% делали это «один-два раза за последние годы».

По России в целом 61% водителей, если верить их словам, не садились за руль нетрезвыми. Оставшиеся (6%) или делают это периодически, или пару раз за последние годы (6%) либо же очень давно (27%).