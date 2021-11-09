Более трети новосибирцев готовы сменить традиционное авто на экомобиль

Новосибирцы оказались в числе россиян, наиболее заинтересованных в смене машины на бензине или дизельном топливе на экомобиль. Это выяснилось в ходе опроса компании «Сберавто», в котором приняли участие 3,5 тысячи автовладельцев.

В целом на смену личного транспорта на более экологичный автомобиль настроены 27% россиян. 53% водителей готовы пересесть на «зеленый» транспорт при появлении соответствующей инфраструктуры. В то же время 10% автомобилистов готовы прекратить пользоваться традиционными автомобилями лишь в том случае, если их перестанут производить. Еще 10% в принципе не хотят переходить на экотранспорт.

Отметим, что наибольший интерес к покупке экоавтомобиля проявляют жители Новосибирска (36%), Уфы (33%), Челябинска (33%) и Краснодара (32%).

В числе плюсов экотранспорта участники опроса назвали существенную экономию в заправке или подзарядке (58%), отсутствие вреда для экологии (49%) и простое обслуживание (44%). Среди недостатков респонденты отметили слабо развитую инфраструктуру для зарядки и заправки (71%), небольшое количество специализирующихся на этом виде транспорта СТО (52%), малый запас хода у существующих на рынке моделей (51%) и их высокую цену (46%).