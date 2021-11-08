Для новосибирцев размер транспортного налога в 2022 году вырастет почти на 2%

Депутаты новосибирского заксобрания приняли решили увеличить транспортный налог в регионе. В 2022 году коэффициент повышения составит 1,7.



В соответствии с новой ставкой, за автомобиль бюджетного сегмента Renault Logan владелец будет платить 820 рублей. Аналогичную сумму начнут взимать в следующем году за Lada Granta.



За автомобили с мощностью двигателя 100-150 лошадиных сил владельцу придется выплачивать налог в размере около или свыше 2000 рублей. Например, за Hyundai Solaris и Kia Rio будет необходимо отдать 1 845 рублей.



Заметно налог установится для машин с мощностью в диапазоне от 150 до 200 лошадиных сил. Владельцам Toyota RAV4 5970 рублей предстоит уплачивать 9 950 рублей. При этом стоимость будет колебаться в зависимости от даты производства модели.



Наиболее существенный налог ждет владельцев автомобилей с мощностью от 200 до 250 лошадиных сил. Так налог за Land Cruiser составит 18 675 рублей.