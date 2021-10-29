Новосибирское заксобрание проголосовало за повышение транспортного налога

Депутаты законодательного собрания Новосибирской области проголосовали за повышение транспортного налога, чтобы пополнить дорожный фонд. С проектом закона выступил министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Он предложил повысить налог в 1,7 раза. Деньги нужны на ремонт дорог региона.

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Транспортный налог предложили повысить для владельцев машин мощностью до 100 лошадиных сил на 10 рублей с каждой лошадиной силы, от 100 — на 15 рублей, от 150 до 200 — на 25–50 рублей на одну лошадиную силу. На транспорт мощностью от 200 до 250 лошадиных сил налог предлагают повысить на 37,5–75 рублей.

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«В отношении категории «автомобили легковые» до 250 л. с., которая занимает весомую долю в структуре поступлений транспортного налога в Новосибирской области (около 82% от всех категорий объектов налогообложения), предлагается повышение налоговых ставок в 1,2–1,7 раза в зависимости от мощности двигателя и от количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства», — уточняет детали законопроекта издание «Континент Сибирь».

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Предложение повысить транспортный налог вызвало спор. Так, депутат Яков Новоселов отметил, что повышением транспортного налога мы хотим догнать цены на бензин и на продукты, а с учетом «чудовищной закредитованности» населения, по его мнению, не стоит хотя бы трогать транспорт мощностью 100–150 лошадиных сил.

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Депутат Заксобрания Сергей Левшенков считает, что вопрос пока можно было отложить и найти другие способы делать дорожный ремонт эффективно. В свою очередь депутат Заксобрания Сергей Титков напомнил, что рост транспортного налога и так 15 лет сдерживали, поэтому нужно принимать решение. В итоге большинство проголосовали за решение принять закон в первом чтении.