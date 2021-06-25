Самым раздражающим фактором на дорогах новосибирские автолюбители назвали таксистов

Большая часть новосибирцев за рулем (90%) ругаются матом на дороге, следует из опроса, проведенного автомобильным сайтом «Дром». В нем приняло участие более одиннадцати тысяч человек.

По данным исследования, только 10% опрошенных отметили, что всегда сохраняют спокойствие на дороге. Большинство (66%) ругаются на других водителей. Чаще всего на дороге раздражение вызывают водители автобусов и такси.

Выяснилось также, что довольно часто водители Новосибирской области ругаются на пешеходов. Каждый третий посылает «лучи зла» дорожным службам. На мотоциклистов ругаются 22% водителей, на велосипедистов – 17%. Значительно реже автолюбители области ругаются на сотрудников ГИБДД (13%).