Новосибирцам приходится больше года копить на б/у автомобиль

Аналитики подсчитали, за какой срок среднестатистическая семья из Новосибирска сможет накопить на машину с пробегом. Результаты исследования представила пресс-служба «Авито». Отмечается, что эксперты брали в расчет только те семьи, где работают оба супруга. Если они захотят купить подержанную машину, то смогут позволить себе это не раньше, чем через год. А конкретнее — через 13 месяцев и 21 день. За это время семья сможет собрать достаточную сумму для приобретения транспортного средства.

Дольше новосибирцев откладывать деньги придется только жителям Иркутска (14 месяцев) и Махачкалы (15 месяцев и шесть дней). А быстрее других машину купит семья из Омска, которая сможет собрать накопления за восемь месяцев и 10 дней.

Такие выводы были сделаны при сравнении средней зарплаты россиян и средней стоимости б/у авто. В I квартале 2021 года, по данным аналитиков, средний размер ежемесячной заработной платы составил 33000 рублей. Это на три тысячи больше, чем было в I квартале прошлого года. В тот же расчетный период средний ценник на авто с пробегом составлял 320 000 рублей. В 2020 году они продавались на 14,3% дешевле.