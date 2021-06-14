Новосибирские автолюбители жалуются на постоянно растущую стоимость бензина. За год он подорожал на 8%

Наступление теплого сезона принесло очередной рост цен на бензин. АИ-92 подорожал на 0,2%, АИ-95 — на 0,3%, АИ-98 и дизельное топливо — на 0,1%. На городских АЗС литр 92-го бензина стоил от 43,20 до 44,90 рубля, 95-й стоил от 45,95 до 47,85, 98-й — от 51,10 до 55,20, дизельное топливо — от 50,95 до 53,05 рубля.

В среднем цены за год выросли на 2-3 рубля за литр топлива. Бензин в Новосибирской области постоянно рос в цене с начала года, на 1-2% в месяц. А газомоторное топливо за один только март подорожало на 18%.